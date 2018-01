Polêmica do cigarro fica para 2004 O advogado da União Antonio Levi Mendes respirou aliviado às 13h20 deste domingo, quando recebeu de um oficial de Justiça a notificação oficial de que a liminar do Ministério Público Federal (MPF), que contestava a propaganda de cigarro durante o GP do Brasil de Fórmula 1, fora cassada pelo Tribunal Regional Federal. "O oficial me informou que o Ministério Público Federal seria notificado em seguida", comemorou Mendes. Ele trabalhou durante a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado tentando derrubar a liminar conseguida pelo MPF na noite se sexta-feira contra a Medida Provisória 118, que liberou a propaganda tabagista durante o Grande Prêmio do Brasil. A visita do oficial de Justiça meia hora antes do início da corrida significava que, sem tempo hábil para outras medidas, o GP, pelo menos do ponto da Prefeitura e dos organizadores, estava salvo, apesar do agravo regimental (recurso) que era previsto por parte do Ministério Público. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ameaçou cancelar o Grande Prêmio do Brasil caso "alguma das empresas envolvidas" no evento fosse prejudicada. Cinco equipes são patrocinadas por marcas de cigarros: Ferrari (Marlboro), McLaren (West), BAR (Lucky Strike), Jordan (Benson & Hedges) e Renault (Mild Seven). Para o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, presente ao autódromo, a questão da propaganda de cigarro no Grande Prêmio do Brasil "está praticamente resolvida". "Estamos realizando o Grande Prêmio e, ao mesmo tempo, fazendo propaganda antitabagista com inserção de mensagens na TV, mostrando os males que o fumo causa". A intenção do governo, segundo Queiroz, é manter essa solução "de transição", segundo suas palavras, até 2005. Para 2006 já está acertado o fim da propaganda de cigarro na Fórmula 1, em todas as etapas do Mundial. Apesar de sua formação como cirurgião toráxico, Queiroz não se sentiu incomodado por defender um evento patrocinado pela indústria do tabaco. "O cigarro faz mal, não devemos fumar, e é essa campanha que estamos mostrando na televisão, mas sem prejudicar um grande evento, que é a Fórmula 1 no Brasil."