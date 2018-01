Polêmica sobre os Schumacher continua Um dia antes dos primeiros treinos do GP da Europa, programados para esta sexta-feira as 9 horas, no circuito de Nurburgring, o assunto na Fórmula 1 ainda era a disputa entre Ralf Schumacher, da Williams, e Michael Schumacher, Ferrari, pela vitória no GP do Canadá, dia 15. Dois irmãos podem competir nesse nível, onde suas vidas estão em jogo e milhões de dólares são investidos, com a isenção que o Mundial exige? As opiniões se dividem. Ralf foi acusado até por sua equipe de fazer corpo mole ao não tentar ultrapassar o irmão para ganhar a corrida de Montreal. "Por que não me acusam de não ultrapassar Ralf?" disse Schumacher nesta quinta-feira, em defesa do irmão. O piloto da Ferrari permaneceu 15 voltas atrás de Ralf. "Eu o ultrapassei nos pit stops", lembrou Schumacher. "As pessoas criticam sem saber." E o próprio Ralf comentou que seria estúpido tentar vencer e provavelmente jogar fora os 8 pontos do segundo lugar. "Não entendo as críticas, não havia como ultrapassar." O empresário dos dois, Willi Weber, falou também: "nunca um piloto deixará de vencer em razão de o adversário à frente ser seu irmão. Os pilotos são egoístas e devem sê-lo, caso contrário não ganham nada." Há uma questão pessoal antes dos interesses do time, disse, como em resposta às críticas de Patrick Head, sócio e diretor-técnico da Williams, que afirmou: "se em vez de Ralf fosse Juan Pablo Montoya, ele ao menos tentaria a manobra." O companheiro de Schumacher na Ferrari, Rubens Barrichello, vê as coisas de forma diferente de Webber: "Conseguir superar 100% o fato de teu irmão ser um competidor é muito difícil para não dizer impossível, mas sou brasileiro, mais emotivo", declarou. "Fico pensando em minha irmã, pessoa muito próxima, não gostaria de tê-la ao meu lado disputando posições." Irmãos - Outro brasileiro, Cristiano da Matta, da Toyota, não competiu contra um irmão, mas como ele mesmo define, "como se fosse irmão", Tony Kanaan. "É uma droga, no subconsciente é uma preocupação a mais", conta. "Já larguei ao lado dele mais de dez vezes (na Indy Light e na Cart), já batemos, eu ganhei, ele ganhou, o que dá para dizer é que na pista ele era meu adversário mesmo." As disputas nunca criaram desconfortos na relação entre ambos. Cristiano inocenta Ralf: "Lá não dava para passar de forma alguma." O sempre crítico à família Schumacher, o canadense Jacques Villeneuve, da BAR, desta vez saiu em defesa de Ralf. "Ele nunca esteve tão próximo a ponto de lhe permitir ganhar a posição." Na sua visão, ter irmãos no mesmo circuito não interfere no resultado. "Penso que está mais ligado ao caráter. Se um piloto se irrita em ser ultrapassado, não deixará que nem mesmo seu irmão o vença." Suas palavras tinham um caminho certo: Schumacher. Em 2001, o piloto da Ferrari espremeu tanto Ralf no muro da reta em Nurburgring, depois da largada, que não fosse o piloto da Williams tirar o pé do acelerador teria ocorrido um acidente gravíssimo. Ralf estava tentando ganhar a liderança da prova depois da largada. Ricardo e Rodrigo Sperafico são irmãos e gêmeos. Hoje apenas Ricardo disputa a Fórmula 3000, preliminar da F-1, mas as carreiras de ambos correram juntas. "Não sei como seria na F-1, mas nos respeitamos muito, sempre que um era mais veloz procurava facilitar para o outro", diz Ricardo, que pensa como Patrick Head: "Ralf respeita demais o irmão, coloca-se sempre abaixo dele, tem de mostrar mais serviço."