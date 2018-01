Políticos fazem festa para Montoya Em breve visita a Bogotá, o colombiano Juan Pablo Montoya pôde comprovar nesta quinta-feira que o seu prestígio está alto em sua terra natal. Afinal, o piloto da Williams foi recebido com uma grande festa no Palácio do Governo, pelo presidente Andrés Pastrana e mais 152 prefeitos do país. Ídolo local, principalmente depois da vitória no GP da Itália de Fórmula 1, no dia 16 de setembro, Montoya segue semana que vem para o Japão, onde acontece a última etapa do Mundial de F1, no próximo dia 14.