Popó Bueno é operado e passa bem O piloto brasileiro de Fórmula Renault e atual campeão brasileiro da Fórmula Chevrolet, Popó Bueno, filho do jornalista Galvão Bueno, passa bem depois da cirurgia de quatro horas realizada na madrugada desta quarta-feira, na Casa di Cura Cittá di Milano, na Itália, para reconstituir uma das vértebras fraturadas no acidente que sofreu durante o GP de Monza, domingo passado. Foram colocadas três placas de titânio no local e de acordo com os médicos, ele deve voltar a andar em cinco dias. Apesar de se queixar um pouco das dores, Popó garante não ver a hora de retornar às pistas. No entanto, só vai entrar num carro de competição daqui três meses. Na primeira volta do circuito de Monza, Popó teve o seu carro atingido pelo companheiro de equipe Alessandro Vitacolonna e com o choque passou sobre dois carros e capotou diversas vezes.