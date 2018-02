Popó Bueno fica com a pole na Stock Car O piloto Popó Bueno, da equipe WWB-Texaco, conquistou neste sábado a sua primeira pole position na temporada da Stock Car. Ele confirmou o bom desempenho dos treinos livres para a quinta etapa da competição ao completar os 4.933 metros do Autódromo de Jacarepaguá em 1m56s116. O tempo registrado por Popó foi 116 milésimos mais rápido do que o antigo recorde da pista, que pertencia ao seu irmão, Cacá Bueno. "Tinha certeza que, caso tivesse um bom carro, poderia fazer uma volta rápida. Ele está totalmente competitivo para a corrida", afirmou o piloto. A segunda colocação ficou com Thiago Camilo, da equipe Golden Cross-Vogel, seguido por Ingo Hoffmann, da Filipaper Racing. Giuliano Losacco, que lidera o campeonato da Stock Car, conseguiu apenas a 7ª posição no grid.