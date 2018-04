Por causa da Fórmula 1, Stock Car muda data da etapa de Ribeirão Preto

Para se adequar ao calendário da Fórmula 1, que alterou a data do GP da China para 12 de abril, a Stock Car anunciou oficialmente uma mudança em seu calendário para a próxima temporada. A etapa de Ribeirão Preto, antes marcada para o dia 12 do mesmo mês, foi antecipada em uma semana e ocorrerá em 5 de abril.

Ambas transmitidas ao vivo pela TV Globo, a F-1 e a Stock Car sempre contam com corridas disputadas em datas que não coincidem, sendo que a maior categoria do automobilismo brasileiro contará com 12 provas no próximo ano.

A primeira etapa de 2015 será realizada no dia 22 de março, em Goiânia, enquanto a última ocorrerá em 13 de dezembro, no circuito de Interlagos, em São Paulo, que será palco apenas desta prova na próxima temporada. Curitiba, que no último dia 30 de novembro recebeu a última etapa do campeonato deste ano, abrigará duas corridas, uma em 31 de maio e outra em 18 de outubro.

Confira como ficou o calendário atualizado da próxima temporada da Stock Car:

22/3 - Goiânia

5/4 - Ribeirão Preto

26/4 - Brasília

31/5 - Curitiba

2/8 - Salvador/Goiânia

16/8 - Goiânia

30/8 - Cascavel

13/9 - Brasília

4/10 - Santa Cruz do Sul

18/10 - Curitiba

8/11 - Tarumã

13/12 - São Paulo