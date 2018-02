Por causa da neve, Ferrari decide mudar local de treinos A Ferrari decidiu alterar a sua programação de treinos marcada para esta terça-feira, no Circuito de Mugello, na Itália. Tudo por causa da neve, que segundo a meteorologia castigará a região nos próximos dias. Assim, os testes com o novo carro da equipe, modelo F2007, acontecerão em Vallelunga, perto de Roma. O brasileiro Felipe Massa estará encarregado de pilotar o novo veículo, enquanto o finlandês Kimi Raikkonen treinará com o antigo 248 F1, utilizado na última temporada. Esta será a estréia de Kimi pela Ferrari - ainda não há data para ele pilotar o F2007. O treino em Vallelunga será o segundo de Massa com o novo modelo. O primeiro foi realizado no último dia 15, no Circuito de Fiorano. Ao todo, o brasileiro deu 39 voltas na pista. A primeira prova desta temporada acontecerá no dia 18 de março, com o Grande Prêmio da Austrália, no Circuito de Melbourne.