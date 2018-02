Por dirigir a 196 km/h, Hamilton tem carteira suspensa

Por ultrapassar o limite de velocidade numa estrada francesa, o piloto inglês Lewis Hamilton, da McLaren, de 22 anos, teve nesta terça-feira sua carteira de motorista suspensa pelo período de um mês. No último domingo, 16, Hamilton teve o carro parado pelos policiais próximo à cidade de Laon, no norte da França. O inglês, que dirigia uma Mercedes, havia ultrapassado um radar a 196 km/h. Além de ter a habilitação suspensa, o piloto inglês ainda teve de pagar uma multa de 600 euros - aproximadamente R$ 1,5 mil. "Ele foi muito educado e cooperou com a gente", contou um porta-voz da polícia francesa. Após o ocorrido, o vice-campeão mundial da Fórmula 1 foi conduzido pelos policiais para o hotel em que estava hospedado.