Por enquanto, Melbourne é apenas festa Visita ao "International Motor Show" de Melbourne, partidas de vôlei de praia e tênis, e foto oficial foram algumas das atividades dos pilotos de Fórmula-1 antes do início, na noite desta quinta-feira, dos treinos livres para a primeira prova do mundial, o Grande Prêmio da Austrália. O novo regulamento - que prevê a utilização de apenas um motor para dois Grandes Prêmios e um jogo de pneus para os treinos classificatórios e a corrida - levou as equipes a anunciarem que as sexta-feira serão usadas apenas para dar voltas nas pistas, sem forçar o carro. O estado sujo da pista, que impede os pilotos de trabalharem as regulagens, e a necessidade de ter de conservar o motor farão com que só as equipes que podem utilizar o terceiro carro, McLaren-Mercedes, Toyota, Red Bull, Jordan e Minardi (a Sauber não usará), forcem um pouco mais. A quinta-feira foi dia de promoção para os pilotos. Pela manhã, os da Ferrari, o alemão Michael Schumacher e o brasileiro Rubens Barrichello, jogaram vôlei de praia e depois posaram para fotos de macacão e capacete sob o braço. O espanhol Fernando Alonso e o italiano Giancarlo Fisichella, da Renault, foram ao "International Motor Show", onde assinaram autógrafos. Ir a feira de automóveis foi compromisso quase que obrigatório para a maioria dos pilotos. Os organizadores, que realizam a 10ª edição do Grande Prêmio no circuito de Albert Park, em Melbourne, convidaram a "mulher nota 10", a americana Bo Derek, para ser a madrinha do evento. O sol que brilhou hoje, num dia sem calor devido ao vento - que permitiu que a temperatura ficasse pouco acima dos 20 graus - começará a desaparecer nesta sexta-feira, com os primeiros treinos livres. Para sábado, os serviços meteorológicos prevêem chuva em Melbourne. O primeiro treino livre começa às 21 horas ( de Brasília), desta quinta-feira. A corrida está prevista para começar à zero hora, de sábado para domingo.