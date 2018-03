Pós-operatório de Kanaan é na pista Tony Kanaan fez hoje seu primeiro treino para as 500 Milhas de Indianápolis. Depois de ser liberado pelo médico do circuito, Henry Bock, o piloto baiano foi para a pista com uma proteção de fibra de carbono no braço esquerdo, que imobiliza os movimentos de torção do pulso. "Isso faz parte do processo de recuperação. Estou satisfeito porque consegui voltar a correr antes do que estava previsto." Na prova anterior da Indy Racing League, em Motegi, Japão (dia 13 de abril), Kanaan, da equipe Andretti Green, envolveu-se em um acidente com o neozelandês Scott Dixon e fraturou o pulso esquerdo. Dois dias depois foi operado em Indianápolis. E aí começou o trabalho de fisioterapia. Recuperado de uma fratura na vértebra, Dixon também voltou hoje a pilotar. No sábado próximo, os pilotos disputarão o Pole Day, que estabelecerá o grid de largada da prova, marcada para 25 de maio. No treino de hoje, o japonês Shigueaki Hattori, com Dallara/Toyota da equipe A. J. Foyt, tornou-se o primeiro piloto a bater no muro nos treinos oficiais para as 500 Milhas. O japonês bateu forte no muro entre as curvas 1 e 2 e, em seguida, atravessou a pista e chocou-se contra o guardrail. Foi levado para o Hospital Metodista de Indianápolis e seu estado era estável. Caso ele não tenha condições de voltar a pilotar nesta semana, o brasileiro Airton Daré deverá substituí-lo. O outro piloto da equipe é o neto de A. J. Foyt, A. J. Foyt IV. O mais rápido hoje foi Dan Wheldon, estreante na prova. Com Dallara/Honda, o inglês substitui Dario Franchitti (que recupera-se de um acidente de moto) na Andretti Green e estabeleceu a marca de 371,852 km/h na sua volta mais rápida. Gil de Ferran, com Panoz G-Force/Toyota, foi o segundo, com 371,474 km/h. Tony Kanaan, com Dallara/Honda, foi o sétimo; Hélio Castro Neves, com Dallara/Toyota, o oitavo; e Felipe Giaffone, com Panoz G-Force/Toyota, o nono. Os treinos prosseguem até sábado.