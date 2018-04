Power é o mais rápido em Madison e fatura 50ª pole na Indy; Helinho larga em 3º

Will Power escreveu seu nome em um seleto grupo de pilotos ao cravar sua 50.ª pole da carreira na Fórmula Indy. Em Madison, Illinois, o australiano da Penske foi o mais rápido do treino classificatório realizado na madrugada de sexta-feira para sábado (horário de Brasília) e largará na frente na etapa de Gateway.

Power completou suas duas voltas na pista em Madison em 47s457, deixando para trás seu companheiro de equipe Josef Newgarden, que marcou 47s792. A Penske completou seu grande dia com dois carros também na segunda fila, com o brasileiro Helio Castroneves, em terceiro, e o francês Simon Pagenaud, em quarto.

Mas ao fim da prova, as atenções estavam todas voltadas para Power. Com o resultado, o australiano se tornou o terceiro piloto com maior número de poles na história da Indy, empatado justamente com Helinho e atrás de Mario Andretti (67) and A.J. Foyt (53).

"Fantástico, 50 poles!. Eu nunca poderia imaginar isso quando comecei. Estou muito lisonjeado por estar ao lado de nomes como A.J. Foyt e Helio Castroneves", comemorou Power. "É muito gratificante. Nós colocamos os quatro pilotos da Penske na frente. Adoro circuitos ovais. Foi algo que demorei para aprender, mas quando aconteceu, fiquei bom."

O treino de classificação também foi o primeiro de Sebastien Bourdais nesta volta às pistas. Três meses depois do grave acidente em treino das 500 Milhas de Indianápolis, o francês cravou a 19.ª colocação no grid.

O brasileiro Tony Kanaan também esteve longe de seus melhores dias e marcou apenas o 17.º melhor tempo do treino. A etapa de Gateway da Fórmula Indy está marcada para a noite deste sábado, a partir das 22h30 (horário de Brasília).