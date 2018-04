Power e Philippe vão para o hospital após acidente na F-Indy

Nelson Philippe, da Conquest, Will Power, da Penske, e E.J. Viso, da HVM, se envolveram em um sério acidente neste sábado, durante o treino classificatório para a etapa de Sonoma da Fórmula Indy. Os treinamentos chegaram a ser suspensos por 30 minutos para atendimento médico dos envolvidos.

O acidente começou com a rodada de Philippe, que ficou parado no ponto cego, na saída de uma curva. Viso vinha logo atrás e tocou no bico do carro da Conquest, que ficou destruído. Mas o pior veio na sequência, quando Power acertou em cheio o monoposto parado na pista.

Viso nada sofreu na batida, mas Philippe e Power tiveram de ser encaminhados para o hospital. O australiano sofreu fratura em duas vértebras e o francês quebrou a perna esquerda. Ambos devem ficar de fora da corrida.

