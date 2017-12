Premat vence e Nelsinho Piquet é quarto na GP2 O francês Alexander Premat venceu a primeira corrida da rodada dupla da GP2 na Espanha, disputada neste sábado, em Barcelona. O inglês Lewis Hamilton completou a dobradinha da equipe ART e foi o segundo. O alemão Michael Ammermüller, da Arden, foi o terceiro. Largando da pole position, o brasileiro Nelsinho Piquet, da Piquet Sports, terminou a prova em quarto, depois de ser penalizado por excesso de velocidade no box. Seu companheiro de equipe e conterrâneo Xandinho Negrão foi o sétimo, pela terceira vez seguida. Lucas di Grassi, da Durango, foi o 13.°. Com o resultado da prova, Hamilton empatou com Piquet na liderança do campeonato, ambos com 34 pontos. O francês Nicolas Lapierre, que não completou a prova deste sábado, é o terceiro na classificação com 25 pontos. A segunda corrida do GP da Espanha acontece às 5h da manhã (horário de Brasília) deste domingo e será transmitida pelo canal SporTV. Classificação final da prova: 1.º Alexander Premat (FRA/ART), 57min24s150 2.º Lewis Hamilton (ING/ART), a 2s187 3.º Michael Ammermüller (ALE/Arden), a 10s963 4.º Nelson Ângelo Piquet (BRA/Piquet Sports), a 11s720 5.º Tristán Gommendy (FRA/iSport), a 13s005 6.º Ferdinando Monfardini (ITA/DAMS), a 14s848 7.º Alexandre Negrão (BRA/Piquet Sports), a 20s113 8.º Olivier Pla (FRA/DPR), a 23s000 9.º Ernesto Viso (VEN/iSport), 31s742 10.º Giorgio Pantano (ITA/FMS), a 33s713 11.º Adam Carroll (IRN/Racing Engineering), 38s173 12.º Timo Glock (ALE/BCN), 48s660 13.º Lucas di Grassi (BRA/Durango), a 53s303 14.º Franck Perera (FRA/DAMS), a 1min02s590 15.º Javier Villa (ESP/Racing Engineering), a 1min07s219 16.º Jason Tahinci (TUR/FMS), a 1min07s539 17.º Clivio Piccione (MON/DPR), a 1 volta 18.º Félix Porteiro (ESP/Campos Racing), a 1 volta 19.º Adrián Valles (ESP/Campos Racing), a 2 voltas Classificação do Campeonato: 1.º Nelson Ângelo Piquet, 34 pontos 1.º Lewis Hamilton, 34 3.º Nicolas Lapierre, 25 4.º Michael Ammermüller, 23 4.º Alexandre Premat, 23 6.º Ernesto Viso, 19 6.º Gianmaria Brunni, 19 8.º José-Maria Lopez, 13 9.º Hiroki Yoshimoto, 9