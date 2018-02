Presidente da CBA lamenta morte de Rafael Sperafico

O presidente da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), Paulo Scaglione, emitiu um comunicado no final da tarde deste domingo lamentando a morte do piloto Rafael Sperafico, num acidente na sétima volta da nona e última etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Light, em Interlagos. Veja também: Rafael Sperafico morre em acidente na Stock Car Light Galeria de fotos do acidente Bragantini diz que carro de Rafael Sperafico tinha problemas Stock Car: Marcos Gomes vence disputa em Interlagos Organizador da Stock Car lamenta morte de Rafael Sperafico Morte de Rafael Sperafico é a terceira na Stock Car "Hoje [domingo] é um dia muito triste para o automobilismo. É muito difícil ver o esporte que tanto amamos ceifar uma vida tão jovem. Todos nós da CBA estamos rezando pela alma de Rafael e pedindo ao Pai que ampare a sua família nesse momento de tão profunda dor", disse o comunicado.