Presidente da Ferrari quer levar Alfa Romeo de volta à Fórmula 1

Principal executivo da Fiat Chrysler, grupo ao qual pertence a Alfa Romeo, Sergio Marchionne afirmou nesta segunda-feira que a famosa marca pode voltar à Fórmula 1 no futuro. Marchionne também é presidente da Ferrari, uma das equipes mais tradicionais da categoria.

"É incrível como a marca Alfa Romeo ainda está no coração das pessoas. É por isso que estamos pensando em voltar às corridas, como competidor, na Fórmula 1", revelou o executivo, em Maranello, sede da Ferrari. "É importante para a Alfa Romeo fazer este retorno."

A Alfa Romeo está afastada da F1 desde a década de 80. Antes de deixar a categoria, a marca brilhou com títulos do italiano Giuseppe Farina e do argentino Juan Manuel Fangio, nos anos 50. Entre idas e vindas na categoria, a Alfa Romeo também atuou como fornecedora de motor.

Com ampla carreira no grupo Fiat Chrysler, Marchionne se aproximou da Fórmula 1 no ano passado, ao assumir a presidência da Ferrari. Ele substituiu Luca di Montezemolo, que deixou a equipe em razão dos resultados irregulares nas temporadas anteriores.

Após assumir o time italiano fim de 2014, Marchionne promoveu diversas mudanças na Ferrari e já colheu os primeiros resultados neste ano. O time voltou a vencer corridas, com o alemão Sebastian Vettel, e terminou o Mundial de Construtores em segundo lugar, atrás apenas da Mercedes.