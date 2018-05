Presidente da Ferrari revela que Schumacher deve voltar

O anúncio do retorno de Michael Schumacher à Fórmula 1 parece ser apenas questão de tempo. O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, disse que o alemão confidenciou que deve voltar à categoria pela Mercedes, em 2010.

"Não tinha falado com ele desde o GP de Abu Dabi até conversarmos ontem [quarta-feira]. Ele me ligou e disse há uma chance muito, muito, muito grande de voltar. Então, isso significa que não está 100% certo. Mas a situação já pode ter mudado", disse Montezemolo no almoço de Natal da Ferrari, em Fiorano, na quinta.

O dirigente voltou a dizer que, se Schumacher realmente assinar com a Mercedes, ele será liberado de suas obrigações na Ferrari. O alemão não tem se manifestado sobre o assunto e, nas poucas vezes que falou sobre o tema, não descartou nem confirmou.

Apesar do apoio à possível decisão de Schumacher, o presidente ferrarista revelou uma ponta de mágoa. "Este deve ser um novo Michael Schumacher. O antigo Michael Schumacher sempre me disse que gostaria de encerrar a carreira na Ferrari. Talvez sejam irmãos gêmeos, com a mesma capacidade para pilotar e a mesma determinação", ironizou.

Heptacampeão e detentor de todos os principais recordes da Fórmula 1, Schumacher não disputa uma prova da categoria desde o GP do Brasil de 2006. O alemão ensaiou um retorno em agosto deste ano, como substituto de Felipe Massa na Ferrari, mas teve de abortar os planos depois de uma recomendação médica - sentia fortes dores no pescoço após uma queda de moto.