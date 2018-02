Presidente da Ferrari se entusiasma com Felipe Massa O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, revelou nesta quarta-feira que ficou impressionado com o desempenho do brasileiro Felipe Massa nos últimos treinos da Fórmula 1. Além disso, o chefe da equipe apontou o piloto como um dos candidatos à conquista do título. "Massa será um dos principais jogadores do campeonato, pois trabalhou muito duro com a equipe", contou Montezemolo em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. "Todos apontam a Ferrari como favorita ao título. Espero que estejam certos", completou. Na última segunda, Massa havia recebido elogios do inglês Bernie Ecclestone, chefão da Fórmula 1 - ele chegou a dizer que o brasileiro, que disputa a sua segunda temporada pela Ferrari (venceu duas provas no ano passado), seria o campeão da temporada. Massa tem como companheiro o finlandês Kimi Raikkonen, contratado exatamente para substituir o alemão Michael Schumacher, que se aposentou após o GP do Brasil do ano passado. No entanto, Raikkonen ainda não ´decolou´ e quase sempre foi superado pelo brasileiro nos treinos preparatórios.