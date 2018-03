Presidente da FIA diz que não vai renunciar

O inglês Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou, por meio de uma carta dirigida a todos os presidentes de equipes da FIA, que não renunciará a seu cargo. Diante da proximidade da Assembléia Geral Extraordinária, marcada para o dia 3 de junho, Mosley afirma nessa carta "sentir muito" que a publicação de detalhes de sua vida privada tenham causado "tantos inconvenientes e constrangimentos". Mosley, de 68 anos, se viu envolvido em uma grande polêmica no final de março. O jornal britânico "News of the World" divulgou imagens de um vídeo no qual o dirigente aparece em meio a uma orgia com temática nazista. O presidente da FIA diz ter recebido "cartas espontâneas e não solicitadas de equipes da FIA", que representam 85 votos, dos quais "apenas 13 sugeriram" sua renúncia. "Se a Assembléia Geral estiver de acordo, ficarei até outubro de 2009, deixando quase toda a representação pública da FIA aos dois vice-presidentes. Isto me dará o tempo para avançar nas negociações atuais e continuar com os procedimentos legais que iniciei contra aqueles que causaram tantos inconvenientes e constrangimentos", detalha. Além disso, Mosley acredita que, deste modo, será feita "uma transição gradual para uma nova Presidência", já que renunciar antes do fim de seu mandato seria "uma irresponsabilidade" devido às numerosas negociações que estão em andamento, "todas elas de fundamental importância para a FIA". Mosley deve comparecer ao Grande Prêmio de Mônaco no próximo fim de semana, sua primeira aparição em uma corrida após o escândalo.