Primeira corrida da GP2 em 2007 acontecerá no Bahrein Os organizadores da GP2 divulgaram nesta quinta-feira o calendário para a temporada 2007 da categoria. A primeira prova será realizada no Circuito de Sakhir, no Bahrein, entre os dias 13 e 15 de abril. Já o encerramento acontecerá em Valência, na Espanha, entre 28 e 30 de setembro. Ao todo, serão 11 etapas, que coincidirão com a realização dos GPs da Fórmula 1 - a única exceção será a prova em Valência. A exemplo deste ano, 13 equipes estarão brigando pelo título. A novidade entre os times ficou por conta da fusão da Piquet Sports (equipe em que Nelsinho Piquet conquistou o vice-campeonato) com a Minardi. Outra fusão aconteceu entre a DPR com o time da Carli. O campeão deste ano foi o inglês Lewis Hamilton, contratado para ser companheiro de Fernando Alonso na McLaren. Seu lugar na ART ficará com o brasileiro Lucas di Grassi - em 2005, Nico Rosberg foi campeão pela mesma escuderia e de lá saiu direto para a F-1, na Williams. Bruno Senna, sobrinho do tricampeão mundial Ayrton Senna, também deve disputar a categoria, mas ainda não divulgou por que equipe. Antonio Pizzonia, que já pilotou pela Jaguar na F-1, correrá na FMSI, do piloto italiano Giancarlo Fisichella. Calendário 2007 da GP2: 13 a 15 de abril - Sakhir (Bahrein) 11 a 13 de maio - Barcelona (Espanha) 24 a 26 de maio - Montecarlo (Mônaco) 29 de junho a 01 de julho - Magny-Cours (França) 06 a 08 de julho - Silverstone (Inglaterra) 20 a 22 de julho - Nurburgring (Alemanha) 03 a 05 de agosto - Budapeste (Hungria) 24 a 26 de agosto - Istambul (Turquia) 07 a 09 de setembro - Monza (Itália) 14 a 16 de setembro - Spa-Francorchamps (Bélgica) 28 a 30 de setembro - Valência (Espanha)