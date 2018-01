Principe anuncia F-1 no Barhein O príncipe do Barhein, xeque Bin Hamed Al Khalifa, anunciou neste sábado em Monza, que seu país vai sediar uma das etapas do Mundial de F-1 a partir de 2004. Segundo Al Khalifa, o acordo foi fechado hoje diretamente com o homem-forte da categoria, Bernie Ecclestone.