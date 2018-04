Princípe decidirá sobre GP do Bahrein, diz Ecclestone Bernie Ecclestone, chefe comercial da Fórmula 1, declarou neste domingo que o príncipe do Bahrein vai definir se a prova de abertura da temporada 2011 terá de ser cancelada por conta dos conflitos no país do Golfo Pérsico. A realização do GP do Bahrein, no dia 13 de março, foi colocada em dúvida nos últimos dias por conta dos protestos da população contra a monarquia local, com pedidos de mais democracia.