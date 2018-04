Prioridade de Rubinho é vencer 1 prova Michael Schumacher já conquistou o título de pilotos e sua equipe, a Ferrari, o de construtores. Falta para o time italiano, este ano, apenas o vice-campeonato de pilotos. E Rubens Barrichello pode defini-lo já domingo, no GP da Itália, 15ª etapa da temporada de Fórmula 1. Mas parece que ser vice não representa muito para o brasileiro. "Para mim, vencer uma corrida este ano terá mais valor do que ficar em segundo no campeonato", afirmou Rubinho ao chegar ao autódromo de Monza, na Itália. Os treinos livres para a prova de domingo começam nesta sexta-feira. O placar de vitórias não reflete com precisão o que aconteceu ao longo do ano até agora, na visão de Rubinho. "Se considerarmos que eu poderia ter sido primeiro em Montreal e em Indianápolis, acho que 10 a 2 para o Schumacher em vez de 12 a 0 seria mais justo", disse o brasileiro. Em 14 etapas disputadas, o alemão venceu 12, o italiano Jarno Trulli (Renault) ganhou uma e o finlandês Kimi Raikkonen (McLaren) faturou a outra. "Penso que se eu ganhar uma prova das quatro que restam esta será a minha melhor temporada na Fórmula 1", avaliou Rubinho. Com 88 pontos diante de 65 do terceiro colocado, o inglês Jenson Button, da BAR, o brasileiro tem boas chances de já garantir matematicamente o vice em Monza. Afinal, depois haverá apenas mais três etapas, na China, Japão e Brasil. Segundo Schumacher, Rubinho não precisará de sua ajuda para conseguir o vice. Mas, dependendo das condições, o alemão disse que "poderá colaborar, porque esse é um dos objetivos do nosso grupo." Susto - Schumacher também teve de responder, nesta quinta-feira, a várias perguntas sobre o sério acidente sofrido por ele há oito dias em Monza mesmo, durante os testes coletivos da Fórmula 1. O pneu traseiro esquerdo da Ferrari explodiu na reta dos boxes, lançando-o contra a grade de proteção a mais de 300 km/h. "Não estou preocupado com o que aconteceu aqui, mas em Spa, sim", afirmou o heptacampeão. Na prova da Bélgica, quatro pilotos tiveram o mesmo problema, mas com o pneu traseiro direito. Ryan Briscoe (Toyota), David Coulthard (McLaren), Juan Pablo Montoya (Williams) e Jenson Button (BAR), os quatro que se acidentaram em Spa, competem com Michelin - a Ferrari usa Bridgestone. "Do ponto de vista da nossa associação (GPDA), é claro que temos de questionar os responsáveis pelo ocorrido, mas essa não é uma discussão pública", declarou Schumacher. Para ele, cabe à FIA decidir que medidas tomar para evitar novas explosões de pneus.