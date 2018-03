Privatização do Anhembi abre chance para Uruguai investir em automobilismo

A recusa da prefeitura de São Paulo abriu oportunidade para os uruguaios festejarem. A cidade de Punta del Este recebe neste sábado a sexta etapa da temporada da Fórmula E, categoria da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para carros elétricos. A prova seria disputada no Anhembi até a capital paulista decidir cancelar o evento e abrir espaço para o país vizinho abrir os cofres e investir para ser confirmado no calendário.

Após sediar a prova duas vezes, Punta del Este voltou à categoria graças ao investimento de cerca de R$ 13 milhões do governo do departamento de Maldonado. O retorno da cidade à agenda da Fórmula E foi anunciada com orgulho em dezembro do ano passado, logo após a prefeitura de São Paulo comunicar a desistência em realizar a etapa. A pendência sobre a privatização do Anhembi foi a principal causa da recusa.

"Estamos muito contentes em recuperar a prova", disse o governador de Maldonado, Enrique Antía. Para montar o circuito na orla da Praia Brava de Punta del Este, a prefeitura local organizou um mutirão. Foram necessários os trabalhos de 370 funcionários em turnos das 5h da manhã às 9h da noite para montar a estrutura necessária para o evento, considerado pelas autoridades locais uma vitrine internacional para a cidade.

A corrida se insere um plano da Câmara Empresarial de Maldonado de manter a região com turistas durante março, mês do término do verão e de queda do movimento. O comércio local organiza uma campanha de redução de preços para coincidir com a presença de europeus no fim de semana de realização da prova. A estimativa da prefeitura é da presença de 2 mil estrangeiros na cidade durante os próximos dias.

A Fórmula E utiliza apenas circuitos de rua e realiza todas as sessões de treinos, assim como a corrida, no mesmo dia, para evitar transtornos ao trânsito. O atual campeão da categoria é o brasileiro Lucas di Grassi, que tem entre os pilotos a companhia do compatriota Nelsinho Piquet. A prova uruguaia será no sábado, a partir das 16h.

A estrutura temporária para a realização do E-Prix, como a corrida é chamada, foi instalada ao longo das três últimas semanas. Para atrair o público, os organizadores lançaram uma categoria popular de ingressos, com vendas a partir de aproximadamente R$ 40.

* O repórter viaja à convite da organização do evento