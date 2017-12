Problema de Barrichello foi adaptação Depois do jogo beneficente desta quarta-feira, Rubinho entrou na sua área, a temporada da F-1 pela Ferrari: "Foi muito boa. Talvez no começo do ano tenha ficado aquela sensação de o Schumacher ganhar demais, todo mundo querendo um show extra. Não aconteceu, mas não foi por falta de tentativa. Um pouquinho antes do meio da temporada a gente viu uma superioridade da Renault - em Montecarlo. Aquilo começou a dar um pouco de emoção e aumentou a competitividade. Foi uma coisa esquisita iniciar o ano da forma que comecei. Terminei o ano passado vencendo. E achei que o começo do campeonato fosse ser igual, mas demorei um pouquinho para me adaptar ao carro. Acho que depois que o Michael Schumacher venceu a temporada, ele deu uma relaxada e deu uma atenção maior para ambos. A gente queria uma vitória brasileira na última etapa, mas não deu. Não foi um sabor tão amargo, mas também não foi delicioso como eu queria." As alterações no regulamento da FIA preocupam Rubinho, principalmente em relação aos pneus. "Sou a favor de belos espetáculos, mas temo pelos testes exaustivos. Não vejo segurança em correr com um só um pneu 350 quilômetros. Talvez isso dê mais ultrapassagem. Se a gente tiver de andar para trás e depois colher lá na frente, tudo bem", disse o piloto da Ferrari.