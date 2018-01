Problema mecânico atrapalha Rubinho Rubens Barrichello procurou diminuir o incidente, afirmando que "não houve nada de mais e tudo não passava de invenção da imprensa italiana", mas as imagens foram claras: nesta sexta-feira, no início da primeira sessão de treinos livres do GP da Itália, o piloto da Ferrari tocou bastante irritado o ombro do mecânico Claudio Papaleo, questionando-o, depois de descobrir que o problema de freio que quase lhe causou um acidente grave não havia sido reparado, ao contrário do que garantia. Na entrevista coletiva promovida pela Bridgestone, à tarde, Barrichello disse: "Eu me arrisquei, esta é uma pista de 360 km/h". Quando parte dos jornalistas brasileiros pediu uma explicação ao piloto, ele respondeu: "É melhor não ficar falando muito se não a imprensa italiana vai sair dizendo que o Mike Tyson saiu do carro e bateu..." Depois de assistirem à reação de Rubinho ao grave erro dos seus mecânicos, os jornalistas italianos lhe perguntaram, como seria natural, o que havia ocorrido. Apesar de comedido nas palavras, o piloto brasileiro não deixou de afirmar que eles estavam criando uma história que não existiu. "Eu tive um problema de freio. Eles modificaram alguma coisa, entrei no carro para retornar à pista e, de novo, continuei com o problema." Sua explicação é que surpreende: "Problema que digo é o pedal não estar lá, estava sem pedal. Saí e disse a eles que da próxima vez eu gostaria de sentar num carro com freio." As imagens registradas pela TV mostram Barrichello em fúria, tocando no peito e ombro do mecânico que foi conversar depois de ele descobrir que sua Ferrari estava sem freio. "Tivemos uma conversa séria. Isso aqui está sem freio, por favor você arrume, disse-lhe." Sobre o suposto empurrão, que todos comentavam, Rubinho afirmou: "Não houve absolutamente nada?. Era grande a preocupação da equipe com o tratamento que a imprensa italiana poderia dar ao desgastante episódio. Logo depois de começar a primeira sessão livre, às 11 horas, as duas Ferrari, de Rubens Barrichello e Michael Schumacher, foram para a pista. Ainda que os quatro dias de testes realizados semana passada tenham lhes dado muita referência do veloz traçado, era necessário conhecer os novos pneus Bridgestone. A empresa japonesa os desenvolveu depois de compreender, semana passada, que a Michelin tinha um pneu bastante eficiente para os 5.793 metros de Monza. "Já na primeira freada, da primeira chicane, compreendi que estava com problemas nos freios e arrisquei bater em Schumacher", explicou Rubinho. O piloto brasileiro retornou para os boxes e permaneceu bom tempo esperando a pane ser resolvida. Tudo aconteceu quando, mais tarde, os mecânicos lhe deram o sinal verde para voltar para a pista. Segundo as palavras de Barrichello, "o pedal do freio não estava lá", o que também pode significar que ao exigir do pedal, ainda nos boxes, ele tenha ido até o seu curso máximo, no fundo, ou seja, o pedal estava solto, sem acionar o sistema de frenagem e não, literalmente, que os mecânicos esqueceram-se de instalar o pedal do freio. Com isso, Rubinho perdeu a primeira sessão parado nos boxes.