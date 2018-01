Problema na moto quase tira Jean do Rali Apesar de ter conseguido o 7º lugar na etapa deste domingo, o piloto brasileiro Jean Azevedo quase abandonou o Rali Paris-Dacar. Ele descobriu um problema em sua moto durante o percurso entre Tanger e Er Rachidia, no Marrocos, mas conseguiu completar o trecho de 75 quilômetros. O brasileiro já tinha percorrido 55 quilômetros do trecho cronometrado quando percebeu problemas no freio traseiro de sua moto. ?Todo o óleo caiu no disco do freio e não conseguia mais brecar. Foi quando percebi que, na verdade, o problema estava em um vazamento de óleo na junta da tampa do motor?, contou Jean. ?A minha sorte é que encontrei alguns mecânicos da equipe de apoio da KTM depois que terminou a etapa. Eles desmontaram o motor e resolveram o problema. A minha sorte foi encontrá-los. Caso contrário, não conseguiria chegar ao acampamento de Er Rachidia?, revelou o piloto brasileiro.