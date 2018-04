Prodrive desiste de ser 12.ª equipe da Fórmula 1 em 2008

A Fórmula 1 continuará com 11 equipes no próximo ano, após a Prodrive ter descartado sua participação na temporada de 2008 devido a uma disputa legal e incertezas comerciais. A equipe, que esperava usar carros e motores fornecidos por McLaren e Mercedes, disse, entretanto, em comunicado nesta sexta-feira que ainda pretende entrar um dia na categoria. "Nos últimos 18 meses nós fizemos um esforço considerável para conseguir um acordo de fornecimento de carros e motores com McLaren e Mercedes, além de apoio financeiro de um parceiro novo no esporte", afirmou a Prodrive. "Houve uma frustração particular por termos de enfrentar uma disputa judicial de última hora questionando a nossa entrada, apesar de nossos planos serem publicamente conhecidos a mais de um ano." A Prodrive, administrada pelo ex-chefe da BAR e da Benetton David Richards, havia assegurado a 12a e última vaga para a Fórmula 1 ao ter sido escolhida pela FIA entre 22 concorrentes em abril do ano passado. Porém, os planos de se tornar uma equipe "B" da McLaren foram questionados por um processo legal da ex-campeã Williams.