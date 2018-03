Programação de Stock Car é alterada Em razão do racionamento da energia e atendendo a uma solicitação da ESPN Brasil, as provas de Stock Car Light e Stock Car V8 deste domingo, no Autódromo Internacional de Curitiba, válidas pela quarta etapa da competição, foram antecipadas. A Stock Light largará às 10h50, enquanto a Stock Car V8, que terá transmissão ao vivo, será às 12h10.