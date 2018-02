Projetista diz que Ferrari terá carro totalmente novo em 2008

Campeã do Mundial de Pilotos e de Construtores em 2007, a Ferrari terá um carro "completamente novo" em relação ao usado nesta temporada da Fórmula 1. Quem avisa é o projetista da equipe, Aldo Costa, que espera ver a equipe italiana competitiva desde a abertura do campeonato, na Austrália. "O carro será completamente novo, apesar de não podermos fazer grandes mudanças por causa do regulamento. A frente vai ser diferente, da forma como o monocoque é concebido, com diferentes defletores, e as asas, dianteiras e traseiras, também serão novas", disse Costa, em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport. Além da parte aerodinâmica, o projetista italiano avisa que outras partes do projeto também serão refeitas. "A eletrônica mudou totalmente, com a central padronizada segundo uma determinação da FIA [concebida pela McLaren], o que nos forçou a trabalhar no motor e na caixa de marchas", completou.