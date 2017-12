Projeto une automobilismo e futebol A primeira "joint venture" entre o futebol e o automobilismo está pronta para a estréia para 2002. O Premier 1 Grand Prix reunirá 24 carros monopostos que levarão o logotipo dos principais clubes de futebol europeus. O campeonato terá 12 corridas, com uma ou duas na América do Sul. A princípio, os clubes serão todos da Europa, mas os dirigentes ingleses já sondaram a Confederação Brasileira de Automobilismo procurando informações sobre os clubes do País. "Eles falaram que tinham interesse em times de grande torcida, como o Corinthians e o Flamengo", revela Paulo Scaglione, presidente da CBA, para quem a idéia é boa. "O Brasil pode ser um parceiro importante. O brasileiro gosta muito de futebol e automobilismo. As duas modalidades fazem muito sucesso. Se os ingleses conseguirem atrair bons pilotos, essa categoria vai pegar." Leia mais no Jornal da Tarde