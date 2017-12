Promessa do automobilismo brasileiro é confirmada na Academia da Ferrari

A Ferrari anunciou nesta terça-feira a entrada de mais um jovem piloto brasileiro em sua Academia de Pilotos (FDA, na sigla em inglês). Gianluca Petecof, de apenas 15 anos, foi confirmado como novo integrante e se juntará a Enzo Fittipaldi, de 16, neto do bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi.

Petecof e Fittipaldi são duas das principais apostas do automobilismo brasileiro para o futuro. Afinal, o País vive momento de baixa no esporte. Na Fórmula 1, por exemplo, não terá representantes no grid na temporada do ano que vem, depois da aposentadoria de Felipe Massa, e já não conquista um título desde 1991, com Ayrton Senna.

Petecof impressionou a Ferrari ao terminar o Mundial de Kart deste ano na sexta posição, a melhor entre os brasileiros. Ele se juntará na academia a nomes como o neozelandês Marcus Armstrong, o italiano Antonio Fuoco, o inglês Callum Ilott, o russo Robert Shwartzman e o chinês Guan Yu Zhou, além de Giuliano Alesi, filho do ex-piloto da Fórmula 1 Jean Alesi.