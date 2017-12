Promotoria de SP quer novo contrato para F1 O objetivo da ação judicial que suspendeu o GP Brasil de Fórmula 1 não é o cancelamento da prova, mas discutir os investimentos que São Paulo realiza no evento e, diante dos dados apurados, orientar a renegociação do contrato entre a prefeitura e a empresa promotora do evento, Interpro. É o que diz o promotor de justiça Antônio Celso Campos de Oliveira Faria, da Promotoria de Justiça da Cidadania de São Paulo, autor da ação. "Não nego a importância do GP para a cidade. Apenas precisamos de estudos que mostrem sua viabilidade econômica para São Paulo", explicou. Antônio Celso Campos de Oliveira Faria argumenta que o Tribunal de Contas do Município (TCM) solicitou esses estudos à prefeitura ainda em 2000, na administração Celso Pitta. "Como desde então não esclareceram as dúvidas sobre os investimentos, houve uma recomendação do TCM para a ação", revelou. Já a secretária de Esportes do município, Nádia Campeão, deu sua versão para o fato. "O TCM acompanha tudo o que fazemos, desde as licitações às contratações", disse. "O conselheiro Mauricio Farias, do TCM, sabe que com o orçamento de 2004 iremos contratar um amplo estudo para servir de base para a renegociação do contrato com a Interpro." A posição do promotor parece firme, quanto a exigir menos obrigações da prefeitura no evento, mas não sugere ser radical. "Temos bastante tempo para chegar a um acordo, 11 meses, suficiente para realizar esse estudo e orientar a revisão do contrato", garantiu. Ele dá até uma idéia para a prefeitura gastar menos dos cerca de US$ 8 milhões que investe no evento: "Repassar para o preço dos ingressos parte dessa quantia." O contrato entre a prefeitura e a Interpro termina em 2004. E há interesse tanto de Bernie Ecclestone, promotor do Mundial de F1, como da prefeitura de renová-lo por mais cinco anos.