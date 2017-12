Prost ameaça abandonar Fórmula 1 A aventura do ex-piloto Alain Prost como proprietário de escuderia na Fórmula 1 pode estar com os dias contados. O francês quatro vezes campeão mundial anunciou nesta quarta-feira, em entrevista ao jornal ?Les Echos?, que vai deixar a equipe que leva o seu nome caso não encontre sócios e patrocíno para a próxima temporada. ?Vou aguardar até o dia 15 de janeiro e se não encontrar sócios a Prost Grand Prix irá desaparecer?, disse. No mês de novembro passado, a equipe de Prost teve acompanhamento judicial depois de declarar que estava quebrada financeiramente, com uma dívida acumulada em US$ 27 milhões. Um tribunal de Versalles deu um prazo de seis meses para o ex-piloto quitar as contas.