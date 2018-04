Prost ganha, ultrapassa Di Grassi e assume a ponta da Fórmula E

Filho do tetracampeão mundial de Fórmula 1 Alain Prost, o francês Nicolas Prost venceu neste sábado a etapa de Miami no Mundial de Fórmula E. De quebra, assumiu a liderança do campeonato da categoria de carros elétricos do automobilismo mundial.

Com o triunfo obtido nos Estados Unidos, o piloto da equipe E.Dams Renault ultrapassou o brasileiro Lucas Di Grassi, da Ardem Audi Sport, que foi apenas o nono colocado neste sábado e caiu para a vice-liderança, com 60 pontos. Oitavo nesta corrida, o norte-americano Sam Bird, da Virgin Racing, é o terceiro no geral, com 52.

Bird está pouco à frente de Nelsinho Piquet, da China Racing, que foi o quinto colocado em Miami e assim chegou aos 49 pontos, se garantindo na quarta posição no geral. Já Bruno Senna, que teve um problema na suspensão do seu carro, acabou abandonando a prova deste sábado e fechou a prova em último. Desta forma, o piloto da Mahindra Racing é apenas o 13º colocado do campeonato, com 18 pontos.

Essa foi a quinta etapa do Mundial de Fórmula E, que começou a ser disputada em setembro do ano passado. A próxima corrida do calendário da categoria será disputada no circuito de Long Beach, novamente nos Estados Unidos, em 4 de abril.