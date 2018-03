Prost: Schummy pode fazer ainda mais O francês Alain Prost, tetracampeão da Fórmula 1, acredita que o alemão Michael Schumacher tem grandes chances de chegar ao sexto título mundial na categoria. No último domingo, Schumacher conquistou o penta, após vencer o GP da França, igualando a marca do argentino Juan Manuel Fangio. ?Ganhar cinco títulos mundiais é uma verdadeira façanha. Há alguns anos eu achava que o recorde de Fangio estava cada vez mais inacessível, mas Schumacher conseguiu?, elogiou Prost. Para Prost, o sucesso de Schumacher se deve ao seu bom entendimento com Luca di Montezemolo e Jean Todt, respectivamente, presidente e diretor-geral da Ferrari, que para o ex-piloto francês ?é a melhor equipe de todos os tempos?.