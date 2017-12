Prost: US$ 70 mi para salvar a equipe As dificuldades que o grupo Prost Grand Prix, cujo acionista majoritário é o tetracampeão mundial Alain Prost e o segundo o brasileiro Pedro Paulo Diniz, lembram as ocorridas no passado com um outro campeão de Fórmula 1, Emersom Fittipaldi, quando tentou se aventurar como construtor lançando a sua própria escuderia, a Copersucar. Só que o prejuízo acumulado pelo francês é muito maior, pois as dívidas acumuladas são superiores a US$ 30,5 milhões. A justiça já declarou a concordata do grupo e deu prazo até o próximo dia 15 de janeiro para que seja encontrada uma solução, pois caso contrário será decretada a falência com todas suas conseqüências, entre elas o término de todas as atividades da empresa, a venda de seus ativos e a saída definitiva da Prost Grand Prix do circo da categoria, além da demissão de 200 funcionários do grupo. Alain Prost controla 51,3% do capital; o brasileiro Pedro Paulo Diniz, 40% ; LC Capital, 5,4% e Yahoo, 2,9%. Até esta quarta-feira, Alain Prost confirmava não ter sido possível encontrar nem patrocinadores, nem investidores, o que permitiria garantir a sobrevivência da escuderia e sua participação na próxima temporada. Hoje, o centro de estudos do grupo continua funcionando e os salários têm sido pagos regularmente, mas todas as atividades relativas a produção e fabricação do próximo carro foram paralisadas, segundo revela o próprio Alain Prost. Orçamento - Frank Michel, o advogado que assumiu as funções de administrador judiciário da Prost Grand Prix, admite que depois de 15 de janeiro será muito difícil sua participação na próxima temporada. O próprio Alain Prost considera esse prazo realista, lembrando que sem participar da temporada de 2002 a escuderia perderá os direitos de televisão ganhos na temporada passada, um corte suplementar de US$ 15 milhões no orçamento. Segundo Prost, as necessidades de curto prazo da empresa se elevam a US$ 70 milhões. Esse orçamento não é muito alto, pois a Toyota que estará presente com seu próprio carro prevê investimentos de 400 milhões de dólares, antes mesmo de disputar sua primeira prova. O grupo está apostando ainda nas negociações com três investidores, mas nenhum deles é francês, o que Alain Prost lamenta. Durante esses dias uma chuva de críticas estão sendo dirigidas contra ex-piloto: má gestão, fuga de técnicos, pilotos e até de patrocinadores. Prost se defende convocando seus críticos a participarem da tentativa de salvar a escuderia francesa, mas muitos se indagam se ainda há tempo.