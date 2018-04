Protestos no Bahrein cancelam a corrida de abertura da Fórmula 1

SÃO PAULO - O GP do Bahrein de Fórmula 1 está cancelado devido aos protestos que tomam conta do país. A prova que abriria a temporada 2011 da categoria estava marcada para 13 de março. Agora, a disputa deve começar somente em 27 de março, com o GP da Austrália.

Disputado desde 2004 no Circuito de Sakhir, o GP do Bahrein pode deixar de acontecer pela primeira vez. No entanto, o mais provável é que ele ainda aconteça neste ano, mas em outra data. A onda de protestos populares, que reivindica a saída de toda a monarquia governante, já dura mais de uma semana no arquipélago. Pelo menos oito pessoas já morreram.

A Fórmula 1 faz nesta segunda-feira seu último dia de testes da pré-temporada que está sendo realizada em Barcelona, na Espanha. Depois, ainda não há uma definição sobre o destino do circo, já que os últimos treinos ocorreriam justamente no Bahrein, entre 3 e 6 de março.

Preocupação. Preocupado com a segurança dos pilotos e dos demais integrantes da Fórmula 1, o chefão da categoria, Bernie Ecclestone, há havia dito que a melhor solução seria a não realização do GP no próximo dia 13.

A principal categoria de esporte a motor do planeta tem 20 corridas programadas para a temporada 2011.

De acordo com o príncipe do Bahrein, Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa, o momento no país não é propício para a realização de eventos esportivos. "É importante nos concentrarmos nas questões imediatas de interesse nacional", declarou.