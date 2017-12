Prova de kart traz duelo de categorias A sexta edição da mais importante prova do kartismo brasileiro, as 500 Milhas de Kart, começa a ser disputada nesta segunda-feira no kartódromo da Granja Viana, em Cotia, a 27 quilômetros de São Paulo, com a realização dos primeiros treinos livres - a corrida está marcada para os dias 9 e 10 de novembro. E já inicia em grande estilo: das 18 às 23 horas, várias das quase 60 equipes inscritas estarão treinando, dentre elas a bicampeã Tic Tac, que reunirá Rubens Barrichello e Felipe Massa. Nenhuma outra competição no mundo expõe ao confronto pilotos da Fórmula 1, como Barrichello, Massa e Enrique Bernoldi, da Cart, a exemplo de Tony Kanaan, IRL, caso de Felipe Giaffone, e Fórmula 3000, representada por Mario Haberfeld. As 500 Milhas da Granja Viana reúne também categorias como a Fórmula Renault, de Sergio Jimenez, e até a Motovelocidade, de Alexandre Barros. Todos esses pilotos e outros 180 largarão à meia-noite do dia 9 para uma prova de resistência, com cerca de 12 horas, que já tem história. Rubinho é o seu maior vencedor, com 3 vitórias, em 1998, 2000 e 2001, sempre ao lado de Tony Kanaan. Desta vez a dupla terá um reforço de peso, Felipe Massa, que ganhou a primeira edição do evento, em 1997. Eles são, desde já, pela sua competência como pilotos e o histórico da equipe, favoritos ao título. Felipe Giaffone, da escuderia Hollywood, disse estar mais bem preparado para enfrentar o trio liderado por Rubinho. No ano passado, seu time foi quarto colocado. Ao seu lado correrá o irmão Zequinha Giaffone, que em conjunto com ele desenhou os quase 1.200 metros do traçado da Granja Viana. A família deles é a proprietária do kartódromo. Zequinha não disputou as duas últimas edições "para trabalhar na organização da prova". Outra equipe do primeiro escalão de candidatos à vitória é a SV Labs, de três grandes nomes do kart: Sergio Jimenez, Renato Russo e André Nicastro. Além do kart, Jimenez corre este ano na Fórmula Renault. A maior kartista do País, Bia Figueiredo, também disputará as 500 Milhas, pela equipe Araçá. Algumas personalidades de TV também correm, a exemplo do ator da Globo Marcos Breda, que interpretou Gumercindo na novela Uga Uga. Não há, ao contrário da Fórmula 1, diferenças grandes de desempenho entre os karts. O regulamento impõe o uso do mesmo equipamento, chassi ZF-Birel, equipado com 2 motores Honda de 4 tempos, de 5,5 cavalos cada e número limitado de jogos de pneus. "A administração do conjunto chassi, motor, pneus e estratégia de competição contam muito mais que só a velocidade", explicou Rubinho, quando venceu a prova em 2001. "Aprendi isso em 1997, quando depois de apenas 2 horas meu kart estava destruído." E é para conhecer o desgaste do kart que boa parte dos pilotos e das escuderias começa a treinar a partir desta segunda-feira no kartódromo. Como a corrida é disputada na sua maior parte à noite, treinar nas mesmas condições torna-se imprescindível. A organização das 500 Milhas não cobra ingressos para os treinos. Para quem gosta é uma boa oportunidade de ver de perto pilotos que normalmente aparecem apenas na TV.