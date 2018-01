Prova de Stock Car deixa 4 feridos O Centro Médico do Autódromo de Interlagos teve hoje um de seus dias mais movimentados no ano. Quatro pilotos precisaram ser atendidos em razão de sérios acidentes na sexta etapa do Brasileiro de Stock Car. Chico Serra chegou de maca e foi transportado de helicóptero para a unidade Morumbi do Hospital São Luiz. Ele e Sandro Tannuri, que chegou lá andando, sofreram traumatismo cervical, e estiveram conscientes durante o tempo todo após a batida. Serra passa bem e ainda perguntou quem venceu a prova. O caso mais grave porém, ocorreu com o sul-matogrossense Rafael Motta, da Fórmula Chevrolet. Após envolver-se em acidente com Alexandre Miranda, Motta está com suspeita de traumatismo crânio-encefálico e servical. Ambos foram transferidos para o hospital. Miranda fará exames complementares. Motta deixou o autódromo acenando para os familiares.