Prova em Chicago deixa Gil ressabiado Atual campeão da Fórmula Indy e 6º colocado na temporada 2001, com 58 pontos, o brasileiro Gil de Ferran, da Penske, diz estar "ressabiado? com o GP de Chicago, que acontece no domingo. O motivo é simples: os carros de sua equipe não costumam ir bem em ovais curtos como o do Chicago Motor Speedway. "Isso preocupa. O oval curto é o único tipo de pista em que temos dificuldade, mas vamos tentar trabalhar bem no acerto do carro para ver o que vai dar?, disse Gil, que ficou em terceiro lugar na corrida do ano passado, atrás do vencedor Cristiano da Matta e do segundo colocado Michael Andretti. Gil entende que os treinos livres desta sexta-feira serão fundamentais para apontar suas possibilidades na prova de domingo. "Aliás, o fim de semana não se resume só à corrida. É a partir da sexta-feira que se começa a definir um GP?, explicou o piloto. Com uma desvantagem de 26 pontos para o sueco Kenny Brack, que tem 84 e lidera o Mundial, Gil não acha que já seja a época de mudar de tática, apesar de o campeonato estar entrando em sua segunda metade. "A diferença é pequena, já estive muito mais longe e fui buscar os caras. O negócio continua sendo terminar corridas para chegar em condições de lutar pelo título na reta final. Aliás, ir até o fim é algo que está difícil de acontecer para mim?, lamentou o brasileiro, que não completou as duas últimas corridas, em Toronto e Michigan.