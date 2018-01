Psicólogo explica ?fenômeno? Rubinho O torcedor Rogério Freitas Camunha atreveu-se hoje, ainda durante a prova em Interlagos, a tentar explicar as razões que fazem com que parte da torcida brasileira não veja o piloto Rubens Barrichello com muita simpatia. Psicólogo, ele disse acreditar que isso seja uma questão de projeção. "Acontece que o torcedor, na maioria das vezes, admira e tem como ídolo pessoas que vivam uma realidade diferente da sua, a realidade dos bem-sucedidos", afirmou. "Mas o Rubinho, com essa fama de enrolado e azarado, projeta apenas a realidade de um brasileiro convencional. Ele não tem o estereótipo de um super-herói, e situações como a de hoje, quando ele teve de correr feito um desesperado para os boxes, apenas contribuem para manter essa imagem."