Público em Melbourne é 3º da história Público espetacular no circuito Albert Park, para o GP da Austrália de F-1, o terceiro melhor da história de dez anos da prova em Melbourne, celebrado bastante pelo promotor, Ron Walker. Quinta-feira, sem atividade da Fórmula 1, nada menos de 77.400 pessoas estiveram nas arquibancadas. Havia corrida de várias outras categorias. Sexta-feira, 82.300, sábado, 91.700 e neste domingo, 118.200. No total foram 369 mil espectadores. O recorde é de 2002, com 401.000. Principal forma de acesso ao parque onde se acha a pista: trens. A prefeitura organiza um serviço eficiente e grátis aos torcedores.