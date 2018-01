Público ignora GP da Malásia de F-1 Apenas 35% dos 90 mil ingressos disponíveis para o GP da Malásia de Fórmula 1 foram vendidos até agora, segundo informaram hoje os organizadores da prova. Marcado para o dia 18 de março para o circuito de Sepang, o GP da Malásia é o segundo da temporada 2001. O desinteresse já começa a preocupar a organização. O diretor-geral do circuito, Azmi Murad, diz que o suposto desinteresse do público é compreensível. ?O evento é relativamente recente na Malásia. Além disso, acredito que quando tivermos um piloto na F-1, o público vai se interessar mais pelo espetáculo?, disse. Murad não concorda com as críticas feita pela imprensa local de que os preços dos ingressos são altos demais. ?São, proporcionalmente, as mais baratas do Campeonato Mundial?, garante. Apesar disso, Murad acha que as vendas vão reagir. ?Geralmente as pessoas deixam para comprar o ingresso na última hora?, argumentou. A temporada 2001 da Fórmula 1 será aberta no dia 4 de março com a corrida de Melbourne, na Austrália.