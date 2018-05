Punição a francês Esteban Ocon faz Felipe Nasr ganhar uma posição e largar em 21º

A FIA anunciou no fim da tarde deste sábado, em Interlagos, uma punição a Esteban Ocon, da Manor, que irá favorecer o brasileiro Felipe Nasr. Como o francês fez manobra que atrapalhou outro competidor durante o treino classificatório para o GP do Brasil, vai perder três posições no grid da largada. A decisão faz o piloto da Sauber ganhar uma posição e largar do 21.º lugar.

Nasr deixou o treino bastante insatisfeito por ter de largar da última colocação, assim como fez em Mônaco, neste ano. Agora, com a decisão dos fiscais, acabou ajudado a ganhar um lugar no grid para a prova deste domingo. O brasileiro da Sauber só tem contrato com a escuderia suíça até o fim da temporada e busca uma vaga para continuar na categoria no próximo ano.

A punição aplicada a Ocon foi por manobra executada na primeira parte da sessão classificatória. Na freada ao fim da reta oposta, o francês da Manor, que estava em baixa velocidade, atrapalhou a volta rápida do inglês Jolyon Palmer, da Renault. Depois de reunião com os pilotos, chefes de equipe e o diretor de prova, os fiscais oficializaram a punição a Ocon.

O francês, estreante na temporada, foi anunciado na última quinta-feira como piloto da Force India em 2017. A oficialização frustrou Nasr. O brasileiro sonhava com a vaga na escuderia, que por ter motor Mercedes, deve oferecer no próximo ano mais oportunidades de marcar pontos.