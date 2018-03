Punição de Cacá Bueno é mantida na Stock As desclassificações de Cacá Bueno e Thiago Marques na primeira etapa do Brasileiro de Stock Car, em Curitiba, foram mantidas, nesta terça-feira, pela Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Automobilismo. No julgamento, o recurso da equipe Action Power foi negado pelo 4 auditores. Cacá venceu a corrida e Thiago foi terceiro colocado, mas foram punidos porque a bomba de óleo da direção hidráulica de seus carros estavam irregulares. A equipe vai recorrer ao STJD. Giuliano Losacco é o líder do campeonato, com 50 pontos.