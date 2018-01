Punido, Castro Neves perde o 3º lugar O brasileiro Hélio Castro Neves, que terminou na terceira posição do tumultuado Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula Indy, tomou uma punição da Cart por ter ultrapassado o limite de velocidade no último pit stop e perdeu a posição para Cristiano da Matta. A equipe Penske apelou da punição, mas a Cart só deve dar uma decisão final neste domingo. A próxima prova da Indy será dia 7 de outubro, no circuito de rua do Texas.