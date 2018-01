Quadro de Da Matta permanece estável, diz comunicado O brasileiro Cristiano da Matta permanece inconsciente, mas em condições estáveis, segundo informação da equipe RûsSport. O piloto atropelou um cervo durante um treino da Champ Car, em Elkhart Lake, na última quinta-feira, e precisou ser operado por causa das lesões na cabeça em virtude do acidente. "O piloto encontra-se sob os cuidados da equipe médica comandada pelo Dr. Randall Johnson, membro do corpo de neurociência do Theda Clark Medical Center, em Wisconsin (EUA)", disse o comunicado da equipe. O tratamento do piloto tem sido acompanhado de perto pelos familiares, que agradeceram às mostras de apoio recebidas desde o acidente de Cristiano. "Sabemos que isto lhe ajudará a se recuperar melhor", disse uma nota emitida em nome da família. Cristiano teve que ser operado para a retirada de um coagulo na região frontal do cérebro. A operação foi considerada um sucesso pelos médicos, mas ainda existe uma inflamação no local que está sendo tratada. A fim de minimizar os danos, o piloto permanece em coma induzido até, pelo menos, a madrugada deste domingo. No entanto, não está descartada a possibilidade de o coma ser prolongado. Da Matta foi campeão da Champ Car em 2002, conquistando o mais importante título internacional da história da Toyota - fornecedora de motores da equipe Newman-Haas. Como prêmio, foi contratado pela equipe de Fórmula 1 da montadora japonesa no ano seguinte. Na Toyota, o brasileiro correu por uma temporada e meia e conquistou três sextos lugares como melhores resultados, antes de retornar à categoria norte-americana em 2005. Cristiano tem 12 vitórias na Champ Car.