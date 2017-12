Quase recuperado, Da Matta não sabe quando volta à pista Depois de sofrer um gravíssimo acidente no Circuito de Road America, em Elkhart Lake (Estados Unidos), em agosto, o piloto brasileiro Cristiano da Matta anunciou que está quase recuperado e que ainda não tem uma previsão de quando irá regressar às pistas. "Já estou recuperado quase por completo, vivendo uma vida normal e concentrado na minha saúde", disse o piloto da equipe RuSport. "Fiz uma promessa de não pensar em voltar a correr enquanto não estivesse 100% recuperado. Claro que não consegui cumprir a promessa, mas evito ao máximo pensar nisso", acrescentou. Durante um teste coletivo da Champ Car, no dia 3 de agosto, Da Matta atropelou um cervo na saída da Curva 6 quando estava a cerca de 300 km/h. Ele ficou semanas em coma e teve que ser operado algumas vezes por causa de um hematoma no cérebro. "Graças à fisioterapia, já recuperei totalmente o movimento do meu ombro, porém ainda preciso trabalhar um pouco mais na força. Minhas fisioterapeutas e meus médicos estão bastante satisfeitos com a velocidade da minha recuperação. Estou muito feliz por já estar apto a fazer todas as coisas que me divertem, como tocar guitarra, andar de bicicleta e correr a pé", discursou o piloto de 33 anos.