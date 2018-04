Queda de helicóptero deixa 4 feridos no Rally Dakar

A queda um helicóptero provocou preocupação nesta segunda-feira no Rally Dakar. Mas o acidente, apesar de ter destruído a aeronave, deixou quatro feridos sem gravidade. Os fortes ventos na região de Fiambala, na Argentina, derrubaram o helicóptero, que acompanhava a disputa da terceira etapa da prova - a aeronave pertencia aos donos de uma das equipes.

Essa edição do Rally Dakar já teve um acidente fatal. Foi no último sábado, durante a disputa da primeira etapa da prova, quando o carro do alemão Mirco Schultis atropelou cinco espectadores, provocando a morte da argentina Natalia Sonia Gallardo, de 28 anos.