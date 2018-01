Queixa da Spyker não é aceita por comissários Os comissários esportivos do Grande Prêmio da Malásia rejeitaram a reclamação apresentada nesta sexta-feira pela escuderia Spyker contra a italiana Toro Rosso, por considerar que não é o fórum adequado para resolver a questão. Assim como ocorreu há três semanas no Grande Prêmio da Austrália, quando a Spyker apresentou uma queixa contra a japonesa Super Aguri, o grupo holandês expôs nesta sexta os mesmos argumentos contra a Toro Rosso, por considerar que os carros das duas escuderia são cópias dos da Honda e da Red Bull Racing, respectivamente. Os comissários esportivos consideram que os carros da Super Aguri e da Toro Rosso cumprem todos os requisitos segundo o regulamento técnico do Campeonato Mundial de Fórmula 1 e, portanto, não questionam se a Super Aguri e a Toro Rosso construíram seus carros ou se são as proprietárias intelectuais dos projetos. De acordo com o veredicto já emitido na Austrália, considera-se que a questão sobre se são considerados construtores ou não compete à interpretação do artigo 17.3 dos Acordos da Concórdia, que indica que todas as disputas deverão ser resolvidas pelo tribunal de arbitragem e conciliação da Câmara Internacional de Comércio, com sede em Genebra. Os comissários esportivos do GP da Malásia rejeitaram a reivindicação por ser improcedente e devolveram à equipe Spyker a fiança depositada ao apresentar a queixa.